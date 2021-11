Halk ‘istikrar’ arıyor

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümünde Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ekonomik durumun giderek kötüleşmesinden yakındı. İşsizliğin ve fakirliğin arttığını, özellikle gençlerin göç yolu aradığını belirten vatandaşlar; üretimi ve yatırımları artırmak suretiyle istihdama katkı sağlanabileceğini düşünüyor.

Son 38 yılın değerlendirmesini yaparken, özellikle hükümet krizlerine dikkat çeken vatandaşlar; Bakanlar Kurulu’nun hemen her yıl değişmesi, üst kademede istikrarın sağlanamaması yüzünden en ufak işlerin dahi yapılamadığını vurguladı. Vatandaşların beklentisi siyasette istikrarın sağlanması.

Ne dediler…!

Altu Baybora

“KKTC’nin 38’inci yılını kutladık ancak geçen bunca yılda ülkemiz gerekli ve yeterli gelişimi gösteremedi. Tanınmamış bir ülke olduğumuz için hiçbir şey yapamadık ve buna bağlı olarak da bir gelişim gösteremedik. Bundan sonraki süreçte de kendi ayaklarımız üzerinde durmamız gerekiyor. Aksi halde her şey daha da kötü olacaktır.”

İlhan Yeşilyurt

“38’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız KKTC’de geçen onlarca yılda gözle görülür bir gelişim yaşanmadı. Ülkede yeterli ve gerekli olan gelişim ne yazık ki yaşanmadı. 38 yılda en azından Türkiye’ye yakın ülkeler tarafından tanınma söz konusu olabilirdi. Bundan sonraki süreçte yetkililerden beklentimiz en azından Türkiye’ye yakın ülkeler tarafından KKTC’nin tanınması için çalışmalarıdır.”

Sevil Altınkalp

“38 yıl önce kurulan ülkemizde geçen koca bunca yılda bir gelişim göremedik. Özellikle son yıllarda yaşananlar ülkenin çok daha kötü bir hale gelmesine neden oldu. Halk alım gücünü kaybetti; gençler işsiz, ülkeden çok göç yaşanıyor ve çalışan, üreten insanlar hakkının karşılığını göremiyor. Bundan sonraki süreçte ülkeyi yönetenler halk için çalışmalı ve ülkeyi kalkındıracak şekilde hareket etmelidir. Her göreve gelen hükümet kendini düşünüyor. Hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle çocuklarımız bu ülkeden kaçtı ve aileler perişan oldu. Özetle geçen 38 yılda bir yol kat edemedik.”

Taner Çakıcı

“KKTC’nin 38’inci kuruluşunu kutladık ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçen bunca yılda gerekli ve yeterli gelişmeyi gösteremedi. Halk her geçen gün fakirleşiyor ve böylesi bir süreçte geliştik demek imkânsızdır. Yetkililer hiçbir şekilde halk için çalışmıyor ve halkın sorunlarına çözüm üretmiyor. Bundan sonraki süreçte daha iyi bir noktaya gelebilmemiz için ülkeyi yönetenlerin halk için ve ülkeyi daha iyi bir yere getirmek için çalışması gerekiyor.”

Aykut Altınkalp



“Ülkemizin 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutladık ancak geçen bunca yıl sonra izlenen yol ülkeyi kötü bir noktaya getirdi ve hiçbir şekilde bir gelişme gösteremedik. Her geçen gün halk alım gücünü kaybediyor ve bu da bize ülkenin gelişmediğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte ülkeyi idare edenler daha iyi çalışmalı ve ülkeyi ileriye taşımaları gerekiyor.”Mustafa Hürdoğan“Son 38 yılda KKTC’nin yeterli ve gerekli gelişimi gösterdiğini düşünüyorum. En azından geçen yıldan bu yıla KKTC’nin varlığını ispat ettik. Dış diplomatlar ve dış memleketlerle görüşmelerimiz ve diyaloglarımız sayesinde ilerleme oldu ve daha da ileriye gidileceğine inancım sonsuzdur. Bundan sonraki süreçte de şu anda tutulan yolun, tutulmaya devam edilmesi ile daha da iyi yerlere ülkemizin gideceğine inancım vardır.”Hasan Arslan“Son 38 yılda ülkemizin yeterli ve gerekli gelişimi göstermediğini aksine çok geri gittiğini söylemek mümkün. Artan döviz nedeniyle insanlar alım güçlerini kaybetti ve bu da bize gösterdi ki; ileriye değil her geçen gün geriye gidiyoruz. Yetkililerin bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz.”Mehmet Bardak“KKTC 38’inci yaşına girdi ancak yeterli ve gerekli bir gelişim yaşandığını söyleyemeyiz. Bundan sonraki süreçte ülkeyi yönetenlerin halk için çalışmalarını, halkın yaşam standartlarını artırmalarını istiyoruz.”Ahmet Itır“Geçen 38 yılda ülkenin yeterli ve gerekli gelişmeyi gösterdiğini düşünmüyorum. 38 yılda bütün sorunlar bekletildi ve bugüne gelindi. 1974 yılından da öncesine gittik. Her şey ateş pahası; ne üretici ne de halk artık adım atacak durumda değildir. Ben üreticiyim ve artık üretim yapamayacak duruma geldim. Bundan sonraki süreçte hükümetlerin koltuk için değil halk için çalışması gerekiyor. Meclise girenlerin hayatı nasıl ucuzlatacağını ve ülkeyi nasıl daha ileriye taşıyacakları konusunda çalışmalar yapması gerekiyor.”