Teminatla serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştığı kaporta atölyesinde müşterilerden aldığı paraları çaldığı iddia edilen Aytaç Budraç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddiaları aktaran polis, Lefkoşa'da faaliyette bulunan Komutan Oto Galeri isimli iş yerinde kaporta ve boya işi yapan zanlının 2021 yılı Nisan-Kasım ayları arasında kimlikleri henüz tespit edilemeyen bazı müşterilerinden yapmış olduğu işlere karşılık olarak aldığı toplam 24 bin TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığını anlattı.



Polis memuru, olayın 3 Kasım 2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen emir gereği tutuklandığını belirtti.Polis, zanlının aynı gün mesele ile ilgili gönüllü olarak ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi.Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.