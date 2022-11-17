Yine bayrak yaktılar

Aşırı sağ eğilimli Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Gençlik Örgütü, KKTC’nin kuruluşunu kınamak amacıyla önceki gün yaptığı eylemde KKTC bayrağını ateşe verdi.

ELAM’ın web sayfasında yer alan fotoğraflar ile açıklamada, ELAM mensubu gençlerin, ellerinde pankartlarla Güney Lefkoşa sokaklarında yürüyüş yaptıkları ve “Bu toprak Yunandır ve hiçbir federal çözüme müsamaha gösterilmez”, “Kıbrıs’ta Yunan kanı akar, Türklere bir santim bile vermeyeceğiz” şeklinde sloganlar attıkları kaydedildi.

Gençlerin yaptığı yürüyüşün Ledra Palace kapısında, milli marşın okunmasıyla sona erdiği belirtilirken, “sözde Yunan-Türk dostluğu ve sahte devletin ilanına sembolik yanıt olarak”, KKTC bayrağının ateşe verildiği ifade edildi.

Yunan bayrağı da yakıldı

Öte yandan bir grup Rum genç ise Yunan bayrağı yaktı.

Sigmalive’in haberine göre, sosyal medyada yayılması ile büyük tepkiye neden olan fotoğrafta yüzleri kapatılmış 4 genç görünüyor. Gençlerden biri “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayrağı tutuyor, iki yanında ve önünde duran üç genç de 3 Yunan bayrağı yakıyor. Yunan bayrağı yakan gençlerden birinin giydiği sweatşörtün göğsünde “Omonia Fanatikleri” yazısı yer alıyor.

Bayrak yakma eyleminin yeri ve zamanı öğrenilemezken, birkaç gün önce “bir yunan düşmanlığı vakası” daha yaşandığına dikkat çekilen haberde, Baf’ın Emba köyünde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından köy örgüt binası önündeki Yunan bayrağının yakıldığı, ilgili videonun “Pafos Live”da yayınlandığı kaydedildi.