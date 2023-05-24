Devamı gelecek

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla Mecliste boşalan bir milletvekili koltuğu için 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak ara seçimde yarışacak aday sayısı 8’e yükseldi. Meriç Erülkü ile Umut Ersoy’un da yarışa katılmasıyla aday sayısı 8’e yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan takvime göre; siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlenirken, adaylık için de 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.

Seçim yarışında Ali Başman Ulusal Birlik Partisi (UBP), Sami Özuslu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Serhat Aktunç Demokrat Parti (DP), Figen Yaman Lesinger Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Tacan Reynar Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Abdullah Korkmazhan bağımsız aday olarak yarışa katılacağını açıklarken, dün Meriç Erülkü’nün bağımsız aday, Umut Ersoy’un ise Bağımsızlık Yolu’nun adayı olarak seçime katılacağı belirtildi.

Halkın Partisi ile YKP ise seçimde aday göstermedi.

Takvim açıklandı

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu takvimi belirledi

YSK, 25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili takvimi açıkladı.

YSK’nın duyurusuna göre, seçim takvimi 26 Mayıs’ta başlayacak. Siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlendi. Adaylık için 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.

Adayların, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici ilanı 1 Haziran’da yapılacak. Sandık seçmen listeleri ise 3 Haziran’da askıya alınacak. Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 4 gün askıda kalacak.

Adaylar, 4 Haziran’da kesinleşecek ve kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.

Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme de 4 Haziran’da yapılacak.

Siyasal partiler ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ad çekme 5 Haziran’da yapılacak. Seçim propagandası da 5 Haziran’da başlayacak.

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü ise 6 Haziran.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları en son 10 Haziran'da yayımlanabilecek.

Sandık seçmen listeleri 13 Haziran’da tamamlanacak. Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran.

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek. Seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.

Seçim yasakları 26 Mayıs’ta başlıyor

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının 26 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.

YSK açıklamasında, 25 Haziran tarihinde yapılacak “Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri”nin başlangıç gününün; 17/2023 sayılı Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası gereğince 26 Mayıs olduğu kaydedildi.

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Kimler aday

Ali Başman(UBP)

Sami Özuslu(CTP)

Serhat Aktunç (DP)

Figen Yaman Lesinger (YDP)

Tacan Reynar (TDP)

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız)

Meriç Erülkü (Bağımsız)

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu)

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023, 09:57