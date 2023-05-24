Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Yaşar Soyla isimli şahıs, kendisiyle konuşmadığı için eşini yattıkları sırada omuzundan çektiği, göğsünü sıktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Aleyhine cinsel saldırı suçlaması getirilen zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, eşine “İstediğimi yaparım, seni ezerim, seni öldürürüm” diyerek tehdit savurduğu, ardından sırtına vurarak darp ettiği iddia edildi. Zanlının avukatı ise iddiaları reddetti ve “boşanma aşamasındalar, iftira atıyor” şeklinde savunma yaptı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 22 Mayıs 2023 tarihinde saat 00.30 sıralarında, zanlının, kendisiyle konuşmayan eşini, yatakta yattıkları sırada, omzundan çekerek yüzünü kendine tarafına döndürdüğünü, daha sonra göğsünü sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Zanlının, eşine hitaben, “İstediğimi yaparım, seni ezerim, seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıklayan Yücetürk, akabinde sırtına vurarak darp suçunu işlediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

‘İftira’ savunması

Zanlının avukatı Melih İlktuğ, müşteki ile müvekkilinin boşanma aşamasında olduğunu ileri sürdü ve Soyla’ya iftira atıldığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla tutuksuz yargı kararı verdi.