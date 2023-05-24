Yediler, içtiler giyindiler

Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içindeki kafeteryada Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait, içerisinde

3 bin dolar bulunan cüzdanı çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Waleed Nidhal Fayez Alshuorah ve Hanı A.M. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Çalınan 3 bin dolardan 400’ünün bulunduğu ancak geriye kalan 2 bin 600 doların kısa sürede harcandığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.30 sıralarında bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren kafeteryada Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait cüzdan ve içerisinde bulunan 3 bin dolar nakit para ve VİSA banka kartının faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındığını söyledi. Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan inceleme sonucu Waleed Nidhal Fayez Alshuorah’ın 17 Mayıs 2023 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada çalınan cüzdan ve banka kartının bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile bağlantısı tespit edilen Hanı A.M.’nın da Haspolat’ta tespit edildiğini söyledi. Polis, çalınan 3 bin dolardan geriye kalan 400 doların nakit paranın Hanı A.M.’nın tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıların çaldığı paradan 2 bin 600 doların bulunamadığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların kişi başı 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.