Karnına sapladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Glapsides Plajı bölgesinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde tartışma ile başlayan ve dışarıda devam eden kavga sonucu 2 kişi bıçaklanarak hastalelik oldu. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, Berk Durmuş ile Doğukan Ali Akagündüz tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Berk Durmuş ile E.D.’nin (K-24) tartıştığı, barda başlayan kavganın sokağa taşındığı belirtildi. Durmuş’un E.D.’yi darp ettiği, bunu gören genç kadının arkadaşlarının olaya müdahale ettiği açıklandı. Zanlı Doğukan Ali Akagündüz’ün ise olaya müdahale eden genç kadının iki arkadaşını bıçakladığı belirtildi.

Genç kadını yerlerde sürükledi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, olayın 19 Mayıs 2023 tarihinde, 02.00 sıralarında, Glapsides bölgesinde faaliyet gösteren bir barda meydana geldiğini söyledi. Polis, Berk Durmuş ile E.D. arasında başlayan tartışmanın, barın dışında devam ettiğini belirtti. Polis, kavga esnasında Durmuş’un E.D.’nin yüzüne yumruk vurduğunu, yerde sürükleyerek darp ettiğini açıkladı. Zanlıya müdahale eden Z.İ. ve Ş.Z.’nin de Doğukan Ali Akagündüz tarafından saldırıya uğradığını anlatan polis, Z.İ’nin karın bölgesinden 2 kez, Ş.Z.’nin sol alt ve üst kalça kısmından 2 kez bıçaklandığını bildirdi. Polis memuru, olayda yaralanan şahısların Gaziağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi edildiğini bildirdi. Polis memuru, zanlıların ise kısa sürede gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasını kabul etti.