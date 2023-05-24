Hep aynı manzara

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde bir anda bastıran yağmur, yolları göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı. Otobüs durağına, dükkanların brandalarına sığınan vatandaşlardan bazıları da tek şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı. Sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, en çok etkilenen bölgelerden biri olan Organize Sanayi bölgesi adeta göle döndü. Yağmurla birlikte sanayi bölgesinde alışıldık manzaralar ortaya çıktı; suya gömülen bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar da arıza yaptı.

Sanayi bölgesi esnafı da iş yerlerine dolan yağmur sularından dolayı zor anlar yaşadı.

Esnaf ve sürücüler, “Her zaman aynı sorun. Ülkenin durumu maalesef budur. Sanayinin bitmeyen çilesi” diyerek tepki gösterdi.

Bu arada Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın Perşembe güne kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurdu.