5 tanesi bulundu

Lefkoşa bölgesinde apartman girişlerine bırakılan pahalı marka bisikletleri çaldıkları belirlenen Ali Arslan ve İbrahim Sezer ile hırsızlık malları değerinden düşüş fiyata satın alan Mustafa Bozkurt hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar teminatla serbest bırakılırken, Bozkurt’un iş yerinde çalıntı 5 adet bisiklet bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Nisan 2023 tarihinde 10.00-18.30 saatleri arasında Ali Arslan ve İbrahim Sezer’in, K.K.’ye ait apartmanın giriş kısmında bulunan bin 250 Euro değerindeki Trek 4300 marka bisikleti, kilidini keski ile kesip çaldıklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edilerek, tutuklandığını, bisiklet ve keskinin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 2023 yılı Mart ayı içerisinde, Lefkoşa'da bir apartmanın merdivenlerinden Y.B.’ye (E-37) ait Salcano marka bisikleti çaldıklarını açıkladı.

Polis, çalınan bu bisikletin halen arandığını belirtti. Polis, zanlıların 24-26 Mart 2023 tarihleri arasında ise Gönyeli'de bir apartmanda C.S.’ye ait 10 bin TL değerindeki Ghost Kato bisikleti de çaldıklarını söyledi.

Polis, çalınan Ghost Kato marka bisikletin bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Mustafa Bozkurt’un ise Ali Arslan ve İbrahim Sezer’in çaldığı bisikletleri satın aldığını belirtti. Polis, zanlının çalınan bin 250 euro değerindeki Trek 4300 marka bisikleti değerinden düşük olarak 900 TL karşılığında aldığını belirtti. Polis, zanlının 10 bin TL değerindeki Ghost kato bisikleti de bin 800 TL karşılığında aldığını açıkladı.

Üçü de teminatla serbest kaldı

Polis memuru, Mustafa Bozkurt’un Y.B.Y’ye ait Salcano marka bisikleti hırsızlığa bağlı şartlar altında elde edildiğini bildiği halde 800 TL karşılığında almak suretiyle hırsızlık mal kabulü yaptığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve Trek 4300 ve Ghost Kato marka bisikletin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Mustafa Bozkurt’un işyerinde toplam 5 çalıntı bisiklet bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Ali Arslan’ının 7 bin 500, İbrahim Sezer ile Mustafa Bozkurt’un 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, birer kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar özgür kaldı.