Çocukların geleceği çalınıyor

Suna ERDEN

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasa değişikliği girişimini gerekçe göstererek okullarda başlattığı grev uygulaması devam ediyor. Grev nedeniyle öğrenciler sınava katılamazken, karne dağıtımının da yapılamayacağı belirtiliyor. Elde edilen bilgilere göre; Bakan Nazım Çavuşoğlu yasa değişikliğine giderek, öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitim kurslarına katılımı zorunlu hale getirmek istiyor.

Ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenlerinin haftada 12 saatlik ders zorunluluğunu 20 saate çıkarmayı hedefliyor. Sendikanın yasal çalışma prensipleri protokol önerisine göre; A sınıfındaki öğretmenin haftalık ders süresi 13 saat, B Grubu 15 saat, edebiyat, Türkçe, tarih sosyal bilimler için maksimum 17 saat, beden eğitimi için 12 saat, normal öğretmenler için de maksimum 18 saat öngörülüyor.

Yasa değişikliği adımı krize yol açtı

Orta eğitim okullarında kriz sürüyor. Örgütlü olduğu tüm okullarda dün grev yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün de 13 okulda 3 saatlik uyarı grevi yapacak. KTOEÖS, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini isterken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sendikalara, öğrencileri ve aileleri daha fazla mağdur etmemek için klasikleşmiş sendikacılık anlayışından vazgeçmeleri ve eylemlerine son vermeleri çağrısında bulundu.

Grev yasaklanabilir

Ancak sendika dün iki kez yaptığı açıklamayla geri adım atmayacağını bildirirken, grevin bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağı öğrenildi. Bakanlar Kurulu’nun grev yasağı getirmesi beklenirken, okulların kapanış tarihinin sarkacağı, 26 Haziran yerine 7 Temmuz’da karnelerin dağıtılacağı öğrenildi.

Kayıplar telafi edilecek

Bakan Çavuşoğlu, yaşanılan kayıpların giderilmesi için mevcut akademik takvimin yeniden düzenleneceğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Öğretmenimizin 42 günlük yaz tatiline dokunulmayacak şekilde akademik takvimi yeniden düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz endişe etmesin. Yaşanılan kayıplar, yapılacak düzenleme ile mutlaka telafi edilecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamasında, sendikaların yaptığı açıklamaları her gün takip ettiğini ve söylemlerinin hep aynı olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Bizler ülkeye daha iyi hizmet etmenin yollarını ararken, sendikalar yaptıkları grevler ile öğrencilerimizi ve velilerimizi mağdur ediyor” dedi. Öğretmenler Yasası’nda yaptıkları değişiklikleri kamuoyuyla paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, toplumun ve öğretmenlerin yanıltılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakanlık ne istiyor, sendika ne diyor?

Krize yol açan Öğretmenler (Değişiklik) Yasasındaki bazı maddeler şunlar;

37. Madde Öğretmenlerin haftalık ders saatleri

(Ortaöğretim)

Mevcut Yasa

A Öğretmen;

En az 13 saat, en çok 15 saat

B Öğretmen;

En az 15 saat, en çok 18 saat

Öğretmen;

En az 18 saat, en çok 20 saat

Yapılmak istenen değişiklik

A Öğretmen;

15 saat,

B Öğretmen;

18 saat

Öğretmen;

20 saat

Sendikanın talepleri

A Öğretmen;

Maksimum 13 saat

B Öğretmen;

Maksimum 15 saat

Öğretmen;

Maksimum 18 saat

Edebiyat, Türkçe

Maksimum 17 saat

Fizik, Kimya, Biyoloji

Maksimum 16 saat

Beden Eğitimi

Maksimum 12 saat

Tarih, Sosyal Bilgiler

Maksimum 17 Saat

Meslek Öğretmenleri

Maksimum 17 Saat

Madde 96: Öğretmenlerin Hizmet İçi Yetiştirilmeleri

Mevcut Yasa

Bakanlık, öğretmenleri hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür.

Yapılmak istenen değişiklik

Alan ve Branşları ile ilgili hizmet içi eğitimlere çağrılan öğretmenler, bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

24. Madde: Öğretmenlerin tedrisat saatleri

(İlköğretim)

Mevcut yasa

Özel ders öğretmeni olan okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 20 saattir.

Yapılmak istenen değişiklik

Okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25 saattir.

Bugün hangi okullarda grev var

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde 08.30-11.30 saatleri arasında grev yapılacak okullar şunlar;

Lefkoşa bölgesi; Gönyeli İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu.

Girne Bölgesi; 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu.

Gazimağusa bölgesi; Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu.

Sınav yapılmayacak, karne verilmeyecek

Öte yandan sendika dün örgütlü olduğu tüm okullarda 08.30-12.30 saatleri arasında greve giderek, Güzelyurt Meslek Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika yetkilileri, “Gerekirse karne verilmeyecek, gerekirse sınavlar yapılmayacak. Her eylem çeşidi denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan açıklamada bugün 08.30-11.30 saatleri arasında da Sendika’nın örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağı, sınavların yapılmayacağı duyurulurken, oluşacak kaostan Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olacağını savunuldu.

“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir” denilen açıklamada, mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı geri çekmeye çağrıldı.