Devamı geliyor

Ülkede kaçak yaşayan Pakistan uyruklu Shahzad Naqqash, Muhammad Qaiser Mahmood veNijeryalı Dawang Bernard Daniel, Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanırken, Zimbabwe uyruklu Chida lynnette ise gümrüksüz mal tasarrufu ihbarı üzerine tespit edildi.

Tutuklanan 4 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Pakistan uyruklu Shahzad Naqqash ve Muhammad Qaiser Mahmood’in 22 Haziran 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi'nde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Naqqash ve Mahmood’in 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren 73 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, Daniel’in de 22 Haziran 2024 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa'da Rauf Denktaş

Caddesi'nde Cürümleri Önleme Şubesince tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bin 120 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Kaçak mal bulmaya giden polis kaçak insan tespit etti

Polis, Zimbabwe uyruklu Chida lynnette’nin ise Gönyeli’de “Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine evinde arama yapıldığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, 25 Haziran 2024 tarihinde saat 11.40’ta Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine zanlının evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada gümrüksüz mal bulunmazken, zanlının muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 270 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, Chida lynnette’nin 15, diğer 3 zanlının ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, talebi onayladı.