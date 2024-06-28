Şarkılar hep birlikte söylendi

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, Türk Pop Müziği’nin genç ismi Melis Fis ve Türk Pop Müziği’nin genç ismi Melis Fis 46. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında sahne aldı. Belediyeden verilen bilgiye göre, “Anadolu’dan Geldik” şarkısıyla sahneye çıkan Sümer Ezgü, repertuvarındaki şarkılar yanında Kıbrıs kültürüne ait “Dillirga” “Mağusa Limanı” “Feslikan” gibi popüler parçalara da yer verdi. Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ve Yedidalga Folklor Grubu da Festival Park Meydanında Gösteri sundu.

Türk Pop Müziği’nin genç ismi Melis Fis de Güzelyurt Portakal Festival’inde sahne aldı. Amfi Tiyatroda gerçekleşen konsere özellikle gençler ve çocuklar büyük ilgisi gösterdi. Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan genç yetenek sahne performansıyla da gönüllere taht kurdu.

Melis Fis konserinde “Gülü sevdim dikeni battı”, Kara kedi, “Kimler kimler” ve yeni hit parçası “Yat kalk dua et” şarkılarını seslendirdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konser sırasında sanatçıya çiçek takdim ederek, konseri çocuklara armağan ettiğini söyledi.

