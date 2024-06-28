Birbirlerine çok yakıştılar

Ergün YAHAT

Salamis Bay Conti Hotel geçtiğimiz günlerde rüya gibi bir düğüne ev sahipliği yaptı. Nilgün-Kemal Uzun çiftinin güzel kızları Yaren ile Sadiye-Göksel Umuroğlu’nun yakışıklı oğulları Olgu, yoğun katılımın olduğu törenle mutluluğa adım attı.

Salamis bay Conti Hotel’in kusursuz organizasyonu unutulmaz bir gece olan düğünde, Uzun ve Umuroğlu ailesi mutluluk dileklerini kabul etti.

Düğüne katılanlar, birbirlerine çok yakıştığını söyledikleri Yaren ve Olgu çiftine de içten tebriklerini sunarak “Allah bir yastıkta kocatsın, bir ömür mutlu olun” dedi

