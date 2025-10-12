‘Devlete sahip çıkılacak’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim kampanyası kapsamında İske-le’de düzenlenen mitingde halka seslendi. Tatar, halkı 19 Ekim seçimlerine sandık başına çağırdı ve “Ne toprağımızdan ne devletimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu bir kez daha vurguladı ve Kıbrıs Türk halkını Rum’a yama yaptırma-yacaklarını söyledi.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ittifakına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve adayının Türkiye ile ilişkiler konusun-daki önceki tutumunu eleştiren Tatar, “Şimdi seçim yaklaştı, Türkiye’yi hatırladılar. Ama biz geçmişte söylediklerini unutmadık” dedi.

Federasyon modelinin sürdürülemez olduğunu belirten Tatar, Crans Montana sürecinde Rum tarafı-nın masayı terk ettiğini hatırlattı. Tatar, federasyon isteyenlerin Türkiye’nin garantörlüğünü ve KKTC’nin güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

İskele bölgesine yönelik projelerini de açıklayan Tatar, Çayırova Çemberi’nin tamamlandığını, Karpaz Zafer Burnu yolunun bitmek üzere olduğunu, Pamuklu’da yeni bir sağlık merkezi ve bölgede yeni bir okul yapılacağını duyurdu. Süper hızlı internet ve enerji projeleri gibi yatırımları da halkla paylaştı.

Tatar, konuşmasının sonunda halkı 19 Ekim seçimlerine sandık başına çağırdı ve “Ne toprağımızdan ne devletimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Federasyonu kabul edersek, Türkiye’nin garantörlüğü sona erecek

Bu arada Tatar, Girne Beycanlar Bölgesi’ni ziyaret ederek bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Şanlıurfa ve Hatay Kültür ve Dayanışma Dernekleri binasında toplantılar yaptı.

Tatar, sadece seçim döneminde değil her zaman halkın yanında olduğunu belirtti. KKTC’de pandemi, 6 Şubat depremi gibi zorluklara rağmen birçok sektörde gelişim sağlandığını vurgulayan Tatar, Türki-ye’nin desteğiyle altyapı ve üstyapı yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

CTP ve Tufan Erhürman’ı eleştiren Tatar, federasyon için yapılan vaatlerin Türkiye’nin garantörlüğünü tartışmaya açabileceğini söyledi. Geçmişte bazı liderlerin federasyon görüşmelerinde Türkiye’nin askeri varlığını tartıştırdığını hatırlatan Tatar, iki devletli çözüm siyasetine bağlılıklarını vurguladı.

Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ile ortak projeler, kardeş pazarlar ve gençlik değişim program-larıyla dünyaya açılacağını belirtti. “Bu seçim devletimizin devamlılığı ve beka seçimidir. Devletimize sahip çıkacağız” dedi.