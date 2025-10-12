Son bir hafta

Abdullah SUİÇMEZ-Ömer KADİROĞLU

Gelecek hafta pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, vatandaşlar adayların açıklamalarını dikkatle takip ederek kime oy vereceklerini belirlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, Kıbrıs sorununun çözümü, gençlerin geleceği, hayat pahalılığı ve ülkenin güvenliği gibi konuları oy tercihlerinde belirleyici olarak görüyor. Vatandaşlar, iki eşit egemen devlet ve federasyon modelleri arasında net bir tercih yapmak için adayların bu konuları ne kadar anlaşılır şekilde anlattığını değerlendiriyor. Kimileri federasyon modelini savunurken, kimileri de iki ayrı devlet modelini çözüm için daha uygun buluyor.

Ne dediler…

Hüseyin Sönmez

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında tartışılan iki çözüm modelini siyasiler anlattı ama halk anlayabildi mi? Bunu tartışmak lazım. Halk tam olarak bunu anlamalı ve ona göre karar vermelidir. Benim güneyde bıraktığım mallarıma karşılık kuzeyde bir şey alamadım, o nedenle bir anlaşma olmasını istiyorum. İki eşit egemen devlet modeli doğru olan modeldir çünkü tekrar bir arada yaşamamız mümkün olmayacaktır. 19 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğimi kararlaştırdım ve bu kararı adayların yarattığı güvene göre verdim.”

Tuncay Alptekin

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında iki farklı görüş var, ancak bu iki çözüm modelini halka tam olarak anlatamadılar. Eski düzen daha iyiydi ve 1976 yılındaki gibi olması daha iyi olacaktır. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisinin adayını destekleyeceğim. Kıbrıs’ta çözüm modeli federasyon olmalıdır. Eğer federasyon olmayacaksa bu çözümsüzlük 40 sene daha böyle devam eder.”

Ayhan Dağlarağası

“Federasyonun ne olduğunu iyice anlatmıyorlar. İki ayrı eşit egemen devlet modeli doğru olan modeldir. Burada evet, bir anlaşma olsun; ancak federasyon teziyle bir anlaşma yapılırsa ayağımıza taş bağlayıp kendimizi denize atmak demektir. Akıllı insanlar federasyonu değil, iki ayrı devlet modelini doğru görür. Özgür olabileceğimiz bir çözüm modelini savunmalı ve seçimlere de buna göre gidilmelidir. Türkiye’nin garantörlüğünün burada olmaması bu ülkede çok gözyaşı dökülmesine neden olur. 19 Ekim’de oy verirken çözüm modeli benim kime oy vereceğimi belirleyecektir.”

Tahir Kurucu

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasında federasyon ve iki eşit egemen devlet modelini siyasiler halka doğru düzgün anlatamadı. Vatandaşlar iki çözüm modelinin de nasıl olacağını anlamadı. İki eşit egemen devletten ziyade, federasyonun nasıl olacağını tam anlamıyla anlatamadılar. Ben geçen seçimlerde Ersin Tatar’a oy vermiştim, yine ona vereceğim.”

Türkmen Tansel

“İki çözüm modelini de siyasiler halka tam olarak anlatamadı. İki tane tam anlamıyla yarışacak aday vardır. Tufan hocanın söylediği nettir; federasyonda iki tane küçük devletten bahsediliyor. Ersin Tatar ise iki bağımsız devletten bahsediyor. Bu noktada Kıbrıs Cumhuriyeti ile muhatap olmanıza gerek yok, Birleşmiş Milletlerde tanınma ararsınız. Birleşmiş Milletler ve bütün dünya bize federasyonu öngörüyor. İki devlet ve bir üst devletten bahsediliyor. Tufan hoca bunu ayrıntılı bir şekilde tane tane söylüyor. Ersin beyin söylediklerine baktığımızda Kıbrıs Cumhuriyeti ile bir şey görüşmeye gerek kalmıyor. Biz federasyon yoluna gitmek zorundayız, başka şansımız yoktur.”

Mustafa Gilanlı

“Kıbrıs sorununun çözümü noktasına savunulan iki farklı çözüm modelini siyasiler halka tam olarak anlatamadı. Biliyorlar ki iki ayrı devlet politikasını Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kabul etmeyecek. Federasyon da biraz zor olacağından böyle sürüp gidecektir. 19 Ekim tarihinde seçimlerde adaya bakacağım ve uygun kimi görürsem ona oyumu vereceğim.”

Bayram Çelik

“Bir çözüm modeli tam olarak biliniyor. Çözümün modeli, yöntemi, kriter ve parametreleri federasyonu gösteriyor. Diğer model tamamen seçime yönelik hikâyelerdir, yalandır. Biz bakıp bu ülkeyi yaşanır bir hâle getirmek için çalışacağız. Bu halk bu şekilde yaşamaya layık değildir. Halk makamları işgal edenleri kovmak için gün sayar, çünkü bıktık ve usandık. Hep aynı masallar. Federasyon dışındaki çözüm modeline bu halk itibar etmez. Halk her şeyi görüyor, analiz ediyor ve ona göre 19 Ekim’de karar verecektir. Geriye kalanları da bu halk o makamlardan alaşağı edecektir.”

Orhan Çarka

“İki çözüm modelini de halka doğru düzgün anlatmadılar, sadece kendi çıkarlarını konuşuyorlar. Halkı aydınlatma yönünde açıklayıcı konuşmalar yapamıyorlar. 19 Ekim’de yapılacak seçimlere belki de gitmem bile, çünkü hiç kimseye güvenmiyorum. Türkiye dışında kimseye güvenim yoktur. 45 senedir rahmetli Denktaş bir plak koydu, üzerine bunlar da aynı plağın üzerinde giderler. Bu halk bunları hak etmiyor.”

Adnan Hoca

“Benim gönlümdeki aday, Kıbrıs sorununu çözecek kişidir. Bizim istediğimiz, dünyanın Kıbrıs Türkünü tanıması ve kendi başına ayakta kalması, üretmesi ve ürettiğini satabilmesidir.”

Kadir Ülken

“En büyük sıkıntı gençlerin göçüdür. İkinci olarak hayat pahalılığıdır. Cumhurbaşkanı olacak kişi tüm sorunlarla ilgilenmelidir.”

Nurten Erbilim

“Cumhurbaşkanlığı seçimine az kaldı. Sandığa gideceğim, umarım kazanan vaatlerini yerine getirir.”

Ünen İderman

“Cumhurbaşkanı adayından beklentimiz var. En büyük sorun hayat pahalılığı, gençlerin geleceği ve dış sorunlardır. Ülkenin güvenliğinin sağlanması da önemlidir.”

Efkan Deniz

“Daha huzurlu ve refah bir ülke istiyorum. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda sorun var. Düzen istiyorum ve bunların sağlanmasını talep ediyorum.”