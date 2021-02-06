‘Devletime saygılıyım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da V.S isimli müştekiyi ciddi şekilde darp ederek elmacık kemiğini kırmakla suçlanan Evrim Şengül, şikâyet üzerine gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı mahkemede aleyhine getirilen tüm suçlamaları reddederek, “Ben polise ve devletime saygılı bir kişiyim, böyle bir şey asla yapmam” şeklinde konuştu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş, zanlının, 3şubat 2021 tarihinde, Akdoğan’da, arasında husumet bulunan V.S isimli müştekinin yüzüne elleriyle vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, darp sonucunda adı edilenin elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti. Polis, zanlının, önceki gün polise teslim olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Sadece ellerimle ittim

Mahkemede söz alan zanlı, suçlamaları reddederek, “Ben onu sadece ellerimle ittim, başka bir şey yapmadım. Evde kendine zarar vermediği ne malum. Ben polise ve devletime saygılı biriyim, böyle bir şey asla yapmam” şeklinde konuştu.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasın a emir verdi.