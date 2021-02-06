Uzun kuyruklar oluştu

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı vatandaşı paniğe soktu.

Daha önce verilen kapanma kararında olduğu gibi Lefkoşa’da dün yine yoğunluk yaşandı.

Telaşa kapılan vatandaşlar dün marketlerin ve bankaların önünde kuyruk oluşturdu.

Sadece Pazar gününe denk gelen 7 ve 14 Şubat tarihlerinde marketlerin kapalı olacağının söylenmesine rağmen alışveriş yerlerine akın eden vatandaşlar, kapı önlerinde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kapalılık döneminde yoğun trafik

Ayrıca 8-12 Şubat tarihleri arasında bankaların kapalı kalmasına yönelik karar da yoğunluğa neden oldu. Bankalar da marketler gibi akına uğradı. İşlem yaptırmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bankalara koştu. Vatandaşlar, pandemi önlemleri çerçevesinde tek tek bankalara alınırken, saatlerce bekledi. Banka ve marketlere yapılan akın nedeniyle Lefkoşa’nın birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 12:10