Görüş ve öneriler aktarıldı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün saat 11.00’de toplandı. “Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin genel görüşmesini tamamladı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen toplantıya CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Yasemin Öztürk ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına Başsavcılık’tan İlter Koyuncuoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden Mustafa Doğru katılarak, görüş ve önerilerini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin genel görüşmesini tamamladı.

Kararnamenin genel gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:

“Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkânlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintilerle ilgili kuralları belirlemek amacıyla bu Yasa Gücündeki Kararname hazırlanmıştır.”

Komite daha sonra “2020 Yılı Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nı ele alan komite, tasarının madde madde görüşülmesini tamamladı.

Tasarının genel gerekçesi:

“Kiracılarımızın son dönemlerde yaşadıkları ekonomik sıkıntıları neden göstererek kira borçlarını geciktirmeleri kira gelirlerimizde ciddi düşüşlere neden olduğundan kiracılarımızın birikmiş kira ödemelerinin iyice zorlaşmasını dikkate alarak İdaremiz 2020 Yılı Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine ilişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının hazırlanmasına karar verilmiştir.”