Kafasına çekiçle vurdular

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi vahşi bir cinayete kurban gitti. Olay polise yapılan ihbar üzerine ortaya çıktı. Mengi’nin kaldığı apartman dairesine giden polis, başı ezilmiş halde Mengi’nin cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mengi’nin cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mengi’yle birlikte yaşayan kız arkadaşı S.C. (45) ile teyzesi C.M. (65) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Ceset morga kaldırıldı

Ortaköy’de yaşamını sürdüren kepçe operatörü Halil İbrahim Mengi dün saat 16.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerinde giden polis, güvenlik çemberi oluşturarak, araştırmalara başladı. Evde yapılan ilk incelemede birçok yerde kan izleri bulunurken, Mengi’nin baş kısmının ezildiği görüldü. Evde yapılan incelemelerin ardından Mengi’nin cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşıyla teyzesi gözaltında

Polis, Mengi’yle birlikte yaşayan kız arkadaşı ile teyzesini gözaltına aldı. Cinayette şüphesi olarak gözaltına alınan teyze yeğen hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Birçok kanıt toplandı

Olay yerine gelen Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Lefkoşa Adli Şube Amiri Rüstem Tunçtaşlı, Lefkoşa Adli Şube Ekipleri, Lefkoşa Cürmü Önleme Şubesi (CÖŞ) Ekipleri geniş çapta incelemelerde bulundu. Olay yerinden birçok emare toplandı, incelenmek üzere polise götürüldü. Öte yandan çevre güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

Başını ezdiler

Hastane morguna kaldırılan Mengi’nin otopsinin bugün yapılacağı ancak ilk incelemede başında birçok çekiç izi tespit edildiği öğrenildi. Halil İbrahim Mengi’nin daha önceki evliliğinden bir çocuğu olduğu, Türkiye’nin Aksaray bölgesinden çalışmak için ülkeye geldiği ve kepçe operatörü olarak görev yaptığı kaydedildi.