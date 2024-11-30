Emri veren kim?

Suna ERDEN

İhbar üzerine harekete geçen Girne Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, bir iş insanını vurmak için KKTC’ye gelen Mehmet Can Sarı’nın yanı sıra ona araç ve silah temin eden Ufuk Yakın ile Salahi Dereci’yi kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda 2 adet silah ve çok sayıda canlı mermi ele geçirilirken, zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta benzeri suçların artması tedirginlik yaratırken, bu son olayda Mehmet Can Sarı’ya cinayet emrini kimin verdiği merak konusu oldu. Polisin; 3 günlük sorgulama sırasında zanlılardan daha detaylı bilgi toplaması ve hedef gösterilen iş insanıyla, tetikçiyi adaya gönderen şahsın kimliğini belirlemesi bekleniyor.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Soruşturmayı yürüten polis 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, bir 9 mm. çapında Sig Sauer marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, silaha takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı otelin 113 numaralı oda içerisindeki yapılan arama sonucunda bir adet Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı.

Mesajla yer bildirildi

Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Salahi Dereci’nin de tutuklandığını, ifadesinde arkadaşıyla gezmek için Yarkın’ın aracıyla Girne'ye geldiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Sarı’nın bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini ve Yarkın ile Dereci’nin Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, tabanca ve mermilerin parmak izi ve balistik incelemelerinin yapılması gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024, 10:00