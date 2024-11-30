Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrenci yurdu odasına düzenlenen baskında, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap ile yakalanan , Mert Büyüköztürk, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 15 Kasım 2024 tarihinde , Mert Büyüköztürk’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu öğrenci yurduna baskın yaptıklarını anımsattı.

Polis memuru, zanlının, yurt girişinde tespit edildiğini ve kaldığı yurt odasının arandığını belirtti. Polis, yapılan aramada çalışma masasının çekmecesinde, şeffaf poşet içerisinde, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis memuru, tutuklanan zanlının, uyuşturucu hapları, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp’tan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp’ın da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 80’er bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla serbest kalmasına emir verdi.

