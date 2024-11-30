Tümü teminatla serbest

Abdullah SUİÇMEZ

Girne’de Avrasya sitesine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran, Kaan Ceylan ve Taner Koççat dün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme tüm zanlıları yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı. Polis, zanlıların 4 ayrı isim altında canlı slot oynattıklarının tespit edildiğini belirtirken işlem hacminin 5 milyar 500 milyon, net karın ise 49 milyon 430 bin lira olduğunu açıkladı. Mahkemede olguları aktaran polis, 19 Kasım 2024 tarihinde Girne’de Avrasya Sitesine düzenlenen operasyonda Coşkun Boran’ın sorumluluğunda bulunan apartman dairesinde Tarık Boran ve Halil Alaoğlu isimli şahısların internet üzerinden Vip Royal Slot, Royal Vip ve Vipslot isimli adresler aracılığı ile canlı slot oyunu onattıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün Kaan Ceylan isimli şahsın Serdarlı’daki adresinde bulunan ikametgahına yapılan operasyonda ise zanlının internet üzerinden Vipplace isimli sitelere canlı destek ve callcenter hizmeti verdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma sonucu Girne’de sakin Ahmet Dereli’nin de internet üzerinden Vipplace isimli siteye canlı destek verdiğini, Mete Güneyli’nin de oyun oynatan kişilerin bulunduğu whatsapp grubunda olduğunu belirlediklerini söyledi.

Milyarlarca liralık rant söz konusu

Polis, ayrıca Güneyli’nin oyun oynatılmasına olanak sağladığını da tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Coşkun Boran, Tarık Boran, Halil Alaoğlu, Kaan Ceylan, Ahmet Dereli ve Mete Güneyli’nin tutuklandığını söyledi. Polis, operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 9 bilgisayar, 19 adet cep telefonu, 4 adet USB, 10 bin 175 TL ile 5 bin 377 Dolar bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, temin edilen emarelerde yapılan incelemede söz konusu sitelerin işlem hacminin 5 milyar 500 milyon TL, net karlarının ise 49 milyon 430 bin TL olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, meseleyle ilgili tutuklanan 5 zanlının geçtiğimiz hafta teminata bağlandığını kaydeden polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 4 zanlının kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, Mevlüt Topal’ın ise 100 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

