Dikkatsizlik ikinci sırada

Son bir haftada KKTC'de meydana gelen 61 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Yine son bir haftada 3 bin 500 civarında sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 2 bine yakın sürücünün süratli araç kullandığı belirlendi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 61 kazadan 19’u sürat, 14’ü dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmama, 8’i yakın takip, 9’u da “diğer etkenlerden” meydana geldi. 48 aracın hasar gördüğü kazaların maddi hasarı da 3 milyon 101 bin TL olarak açıklandı.

İlçelere dağılıma göre, Lefkoşa’da 22, Gazimağusa’da 12, Girne’de 15, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 10 kaza oldu.

20 bin 806 sürücüden 3 bin 349’una yasal işlem

Yine 17- 23 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde polis 20 bin 806 araç sürücüsü kontrol ederek, 3 bin 349 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

Sürat ilk sıradaki trafik suçu

Sürücülerden bin 350’si sürat, 391’i mobil araç ile tespit edilen sürat suçlarından rapor edildi.

22 sürücü tehlikeli, 31 sürücü dikkatsiz, 221 sürücü seyrüsefer olmaksızın araç kullanmaktan ceza aldı.

Alkollü sürücü sayısı 214

26 sürücünün ehliyetsiz, 214 sürücünün alkollü, 172 sürücünün cep telefonu kullandığı tespit edildi.

161 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 143’ü trafik levhalarına ve işaretlerine, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken, 52 sürücünün muayenesiz, 62 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı belirlendi.

"T" işletme izinsiz araç kullanan 12 sürücü, "B" işletme izinsiz araç kullanan 18, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan 13 sürücü rapor edildi.

366 araç trafikten men edildi

Işık kurallarına uymayan veya yetersiz ışıkla araç kullanan 38 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, sürücülerin 809’u “diğer trafik suçlarından” rapor edildi. 18 sürücü tutuklanırken, 366 araç da trafikten men edildi.