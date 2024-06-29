Kafası bozuldu

Nikah günü almayı ertelediği gerekçesiyle eski kız arkadaşına silahlı fotoğrafıyla birlikte tehdit içerikli mesaj atan, ayrıca gizlice cinsel ilişki anlarını kayda aldığı ortaya çıkan Hakkı Kemik tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının nikah günü almayı ertelediği gerekçesiyle 26 Haziran 2024 tarihinde eski sevgilisi D.N.'ye (K-34) Whatsapptan "Merak etme ben alacam canını" şeklinde mesaj attığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca kendi çekmiş olduğu av tüfeğinin resmini göndererek, D.N.’yi korkutmaya çalıştığını belirtti.

Şikayetin 27 Haziran’da yapıldığını kaydeden polis, zanlının tüfekle suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede 30 Mayıs 2024 tarihinde Gönyeli'de boş arazi içerisinde D.N. ile araba içerisinde, cinsel ilişkiye girdiği anları Go Pro isimli cihaz ile kayda alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini anlattı.

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ikametgahında yapılan aramada Go Pro isimli cihazın tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 750’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

