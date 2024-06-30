Bir hafta süreyle şenlik var

Geleneksel İskele Festivali’nin 52’ncisi önceki akşam muhteşem açılışla başladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun alanda kurulan platformda festival ateşini yakmasıyla başlayan etkinlikler, 7 Temmuz’a kadar sürecek. Ecevit Meydanı’nda Atatürk Büstü önünde yer alan törende, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi, Uruguay, Macaristan, İran, Bolivya ve Rusya’dan gelen ekipler gösteri sundu.

Festivalin açılış konserini ise şarkıcı Edip Akbayram verdi. Akbayram, İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan sahnede şarkılarını seslendirdi.

Üstel festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi

Başbakan Ünal Üstel, açılıştaki konuşmasınca Sadıkoğlu ve ekibine festivali Kıbrıs Türk halkıyla buluşturduğu için teşekkür etti. Üstel, her tür engelleme ve ambargolara rağmen KKTC’ye gelen dünya ülkelerinin ambargoları sanatla kırdığını belirtti.

İskele’de bulunan gençlerin kendi bölgelerinde ev sahibi olmaları için gereken projelerin İskele Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü kaydeden Başbakan Üstel, 10 gün sürecek festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Zaimağaoğlu emeği geçenlere teşekkür etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Geleneksel İskele Festivali’nin ve İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin sanatın, kültürün sınırları aşıp, ambargoyu kaldırdığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Zaimağaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sadıkoğlu: Festivalimizi geleceğe taşıyacağız

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka’dan İskele’ye, halkın da katılımı ve desteği ile geçmişten günümüze kadar taşıdıkları Geleneksel İskele Festivali’ni geleceğe de aynı kararlılıkla ve heyecanla taşıyacaklarını söyledi.

“Festival süresince adanın dört bir yanından gelecek misafirleri 10 gün boyunca ilk günkü heyecanla ağırlayacağız” diyen Sadıkoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, protokolün de katılımıyla havai fişek gösterileri eşliğinde kesildi ve İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan köy kadın kursları sergisi açıldı.