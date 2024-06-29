Sonuç başarısız

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve mermi bulundurma suçundan tutuklanan Musa Eryener, Ahmet Öztemer ve Raif Yıldırımer’in ardından Fırat Deniz ile Reyhan Yeşilbağlılar da yakalandı. Fırat Deniz ile Reyhan Yeşil Bağlılar’ın Öztemer’in talebi üzerine sandviçin içerisine yarım gram bonzai koyup, Lefkoşa Merkez Karakoluna götürdükleri, görevli memurların kontrolü sonucu yakayı ele verdikleri belirtildi.

Narkotik Şubede görevli polis memuru, 25 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu tarafından trafik kazasıyla ilgili aranan KE 292 plakalı aracın Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde park halinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan kontrolde sürücü zanlı Musa Eryener’in tasarrufunda 100 miligram sentetik cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, Eryener’in Lefkoşa’daki ikametgahına gidildiğini, o esnada evde bulunan Ahmet Öztemer’in narkotik ekibini görünce camdan iki adet paket attığını anlattı.

Zanlının daha sonra kaçmaya çalıştığını söyleyen polis, kısa sürede tutuklandığını ve attığı paketlerin emare alındığını söyledi. Polis, paketlerde yapılan incelemede 5 gram sentetik cannabinoid olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, arama esnasında eve gelen zanlı Raif Yıldırımer’in aracında yapılan aramada ise 15 gram hintkeneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 75 adet canlı mermi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlı Yıldırımer’in Lefkoşa’da Sanayi bölgesindeki işyerinde yapılan aramada ise 10 adet daha canlı mermi bulunduğunu kaydetti.

Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde Fırat Deniz ile Reyhan Yeşilbağlılar’ın hücrede bulunan Ahmet Öztemer’in istediği üzerine sandviçin içerisinde bonzai koyup, Merkez Karakoluna getirdiklerini açıkladı. Fırat Deniz ile Reyhan Yeşilbağlılar’ın da tutuklandığını belirten polis, tüm zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti

