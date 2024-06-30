Türk turizminde kalite: Net Holding

Türk turizminde kalitenin adresi olan Net Holding’in 50. Yılı, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen özel gecede kutlandı.

Özenle düzenlenen gecede başta turizm sektörü olmak üzere birçok farklı sektörden iş insanı, Net Holding dostları ve çalışanları bir araya geldi.

1964 yılında Türkiye’de açılan ve kendisinin de mezunları arasında yer aldığı ilk turizm rehberliği kursundaki iş arkadaşlarıyla bir araya gelen Besim Tibuk, konuşmasıyla davetlilere duygulu anlar yaşattı.

Tibuk, “İnişli çıkışlı, heyecanlı, çok güzel bir 50 yıl yaşadık. Ama 100. yılımızın planlarına da şimdiden başladık. Bu nedenle dostlarınıza ve kendinize iyi bakın” diye konuştu.

Gecenin açılış konuşmasını ise Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk gerçekleştirdi. Başarıya ulaşmak için özverili ve verimli ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Hande Tibuk, “Aynı anda ilham veren, motive eden, sahip çıkan ve kaos yönetimi ile de zaman zaman bizleri zorlayan bir patronumuz var. Ama biz bu sayede büyük başarılara imza attık diye düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de çalışma arkadaşlarım adına bu hikayede bize de rol verdiği için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

50 yıllık geçmişte Net Holding’te görev yapan yönetici ve çalışanların da katıldığı özel davete, turizm sektörünün yanı sıra birçok farklı sektörden iş insanları, sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Anadolu’nun ilk kadın turist rehberi

1964 yılında bakanlık tarafından açılan ilk kursu tamamlayan Türkiye’nin ilk lisanslı turist rehberlerinden olan Besim Tibuk, Tolon Sökmen ve Öznur Çilingiroğlu’na 60 yıl plaketleri takdim edilirken, Doğu Anadolu Turuna çıkan ilk kadın rehber Aliye Sim Özer’e ve rehberlik mesleğinde 66 yılı geride bırakan, Türkiye’nin en eski rehberi unvanlı Cengiz Alatlı’ya turizme katkılarından dolayı plaket verildi.

Tüm çalışanların ve yöneticilerin 50. Yıl pastasının etrafında toplanıp aile fotoğrafı vermesinin ardından başlayan Funda Arar konseri, davetlilere Boğaz esintisi eşliğinde keyifli anlar yaşattı.

Turizmde kurumsal boşluğu doldurdu

Başarılı girişimcilik hikayesiyle yola çıkan Net Şirketler Grubu, günümüzde turizmin yanı sıra farklı sektörlerde de başarı hikayesini sürdürüyor.

Besim Tibuk, 1974 yılında 100 kadar tercüman rehbere bir çağrı mektubu ile ulaşarak, kişi başı 500 lira sermaye ile Net Turizm A.Ş.’yi kurduğunda, Türkiye turizmindeki kurumsallaşmış organizasyonların eksikliğini doldurmayı hedeflemekle kalmamış, aynı zamanda şirketin kuruluş dilekçesinde farklı sektörlere de yer vererek büyük bir öngörü örneği sergilemişti.

Çok ortaklı bir girişim olan Net Turizm A.Ş., bugün sermaye piyasalarında ulaşılan halka açıklık kavramının ilk örneklerinden birini oluşturması bakımından da önemli bir misyonu yerine getirmiş durumda.

Yeni anlayış kısa sürede başarı

Yeni bir anlayışla bir araya gelen girişimci ortaklar grubu, o güne kadar küçük bireysel işletmeler halinde faaliyet gösteren turistik eşya mağazalarından farklı olarak, büyük ölçekli ve kurumsal bir yapı altında çalışan ilk mağazalarını İstanbul’un tarihi ve turistik Nuruosmaniye semtinde açtılar.

Net Turizmin bu girişimi sayesinde Türkiye’yi ziyaret eden turist gruplarına, kurumsal bir altyapısı bulunan satış mağazalarında kaliteli, ciddi ve güvenli alışveriş olanakları yaratıldı. Satışı yapılan ürünlerin garantili ve eve teslim organizasyonu gibi ilkler, NET tarafından gerçekleştirilirken ülkenin imajı da en üst seviyeye çıkarıldı.

İlk mağazayı kısa aralıklarla ülkenin tarihi ve turistik yörelerinde açılan diğerleri izledi. Kuşadası, Pamukkale, Kapadokya, Antalya, Bodrum, Marmaris mağazalarının başarısı Net Turizm A.Ş.’nin başarısı zamanla kurucularını turizmin diğer alanlarına da yatırım yapmaya teşvik etti ve zaman içinde otel ve talih oyunları salonu işletmeciliği, limuzin hizmeti, duty-free işletmeciliği, gayri menkul geliştirme alanlarında da yatırımlar yapıldı.

Bu şirketin genişleyen faaliyetleri sonunda, 20 Ocak 1981 yılında 60 milyon TL sermaye ile Net Holding A.Ş. kuruldu.

Bugün, Net Holding KKTC, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan’da kurduğu iştirakleri ile Merit markası altında toplam 10 otel 11 casino işletmektedir.

KKTC: Merit Royal Otel & Casino, Merit Royal Premium Otel, Merit Royal Diamond Otel, Merit Crystal Cove Otel & Casino, Merit Royal Gardens Otel & Casino, Merit Park Otel & Casino, Merit Lefkoşa Otel & Casino, Merit Liman Otel & Casino

Karadağ: Merit Starlit Hotel, Residence & Casino, Merit Royal Splendid Casino, Merit Podgorica Casino

Hırvatistan: Merit Libertas Casino

Bulgaristan: Merit Grand Mosta Hotel & Casino

Net Holding tarafından, 1983 yılında kurulan Inter Limousine, ülkenin ilk limuzin şirketi olarak hizmetlerine İstanbul, Bodrum ve Antalya da devam etmektedir.

1982 yılında kurulduğu ilk yıllarda sektöre değerli turistik yayınlar kazandırmış olan Net Yayın şirketi ise değişen talepler doğrultusunda son 20 yıldır Net Çocuk markası altında çocuk kitapları üretmekte ve Net Kitap markası ile de özel yayınlar yapmaktadır. Şirketin 50. Yılını taçlandırmak için de araştırmacı yazar Fatih Vural tarafından yazılan Net Holding’in 50 yılı kitabının lansmanı yapılmış, misafirlere armağan edilmiştir.

Net Holding Hakkında

Grup zaman içerisinde, otel ve casino işletmeciliği, finans, gümrüksüz (duty-free) mağaza işletmeciliği, inşaat, tarihi yapı restorasyonu, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık, gayrimenkul geliştirme, müzik ve multimedya mağazaları ile cafe zinciri işletmeciliği gibi alanlarda gelişimini sürdürdü ve yurt dışında da yatırımlar yaptı.

Bu gelişmeler devam ederken; Kuruluşumuzda ticari ilişkiler üzerine yaygınlaşan grup faaliyetleri, yatırım faaliyetlerine dönüştü. Kuruluşundan bu yana kelimenin tam anlamıyla “Halka Açık” bir şirket olan Net Holding AŞ’nin hisselerinin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote’dir ve hisselerinin %100’e yakın kısmı halka açıktır.

Net Grubu, faaliyet gösterdiği sektör özelliği nedeniyle yabancı yatırımcılar ile de çok yakın çalışmış ve yabancı sermayenin ülkemize girmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Uluslararası otel işletmeciliği şirketi Ramada International, 1987 yılında, İngiliz Allders Duty Free şirketi de 1995 yılında yaptığı ortaklıklar ile Türkiye’ye yabancı yatırımcıların gelmesini sağlamıştır. Antalya Havaalanı’nın tek duty-free işletmesini yapan Net Mağazacılık şirketine daha sonra sırasıyla Swissair ve ardından İtalyan Pam ve Stefanel gruplarının ortak girişimi olan ve dünya ölçeğinde duty-free mağaza işletme şirketi olan Nuance International ortak olmuştur.



Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024, 02:57