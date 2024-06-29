Mert ve Şemse  ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Aşıklar Tepesi olarak bilinen Hisar Yolu Sokağı’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düştü. Kazada yaralanan Mert Yunus Kılınç ve Şemse Türkmen hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat12.45’te, Gazimağusa’da Hisar Yolu Sokağı boyunca kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Mert Yunus Kılınç yönetimindeki EZ 194 plakalı salon aracı ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 5 metre yüksekliğindeki hendeğe tavanı üzerine düştü. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert Yunus Kılınç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şemse Türkmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Motosikletteki iki kişi yaralandı

Öte yandan Lefkoşa-Girne yolunda salon aracın, motosiklete çarpası sonucu, motosikletteki iki kişi yaralandı. Polise göre, önceki gece saat 22.00 sırlarında, Lefkoşa-Girne yolunda, Güney Özağaçhanlı (E-21), yönetimindeki GM 257 plakalı salon araçla, sağ şeritten sol şeride geçerken, sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden, Kurtuluş Tatar (E-26) yönetimindeki US 945 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan, yolcu Seyide Abu El Afiye Kolan Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kurtuluş Tatar ise, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında. GM 257 plakalı araç sürücüsü Güney Özağaçhanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.



