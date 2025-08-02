Güney Kıbrıs'ta yaşanan büyük Limasol yangınının ardından, Rum yönetimine yönelik öfke sokağa taştı. Her yaştan binlerce kişi, önceki akşam saatlerinde Limasol Moll ile eski liman arasında yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 100 kilometrekarelik ormanlık alanın kül olduğu felakete karşı hükümetin yetersiz müdahalesini protesto etti.

"Önlem alınmalı", "Adalet istiyoruz", "Mağdurlar unutulmasın" sloganları atan kalabalık, yoğun polis güvenliği altında yürüyüşünü sürdürdü. Protestoya, yangında yaşamını yitiren çiftin yakınları da katılarak, üzerinde “Sorumluların sorumsuzluğunun kurbanları” yazılı ve çiftin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Öte yandan Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris, Güney Kıbrıs’a yönelik teknik ve mali yardım sözü verdiklerini açıkladı.