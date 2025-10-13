‘Durum değerlendirmesi’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede tarafların, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve işbirliğinin, bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yaptıkları öğrenildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ada'dan ayrıldı. Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel Ercan Havalimanı'ndan uğurladı.

Bu toprakların insanlarıyla daima yan yana oldum

Bu arada Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı. “Bu toprakların insanlarıyla daima yan yana, iç içe oldum. Makamda oturmayı değil, halkın arasında olmayı tercih ettim” diyen Tatar, diğer adaylardan en büyük farkının halkla kurduğu samimi ve hakikatli ilişki olduğunu dile getirdi.

Tatar, beş yıllık görev süresinde en çok gurur duyduğu icraatın ise, halkın desteğiyle “öğretilmiş çaresizliği” aşarak “İki Devletli Çözüm” vizyonunu kararlılıkla ortaya koyarak, bu vizyondan asla geri adım atılmayacağının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile Rum liderlerin önünde teyit edilip kayıtlara geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Federasyon defterinin kapandığını anlayacaklar

Değişen dünyaya ve küresel koşullara rağmen 70’li yılların Soğuk Savaş döneminden kalma, tüketilmiş federasyon modeline dogmatik biçimde bağlı kalınmasını anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Ancak inanıyorum ki sonunda onlar da bu defterin artık kapandığını ve federasyon masalına kimsenin inanmadığını er ya da geç ama mutlaka anlayacaklardır. Hatta CTP’nin adayının son açıklamaları, bizim bulunduğumuz pozisyona giderek yaklaştıklarını gösteriyor. Nihayetinde aklın yolu birdir.”

Seçim kampanyası ve “Atak Diplomasi” vizyonu

Yeniden seçilmesi halinde “egemen eşitlik ve iki devletli çözüm” vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Tatar, ikinci döneminde her alanda “Atak Diplomasi” anlayışını hayata geçireceğini söyledi.

Bu anlayışın yalnızca dış politikayla sınırlı olmadığını belirten Tatar, “Atak Diplomasi, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu; yaşam kalitesini, refahını ve güvenliğini artıracak her türlü alanda eser ve hizmetlerin gerçekleştirilmesine öncülük etmek demektir” ifadelerini kullandı.

Seçmene mesaj

Açıklamasının devamında seçmene seslenen Tatar, halkı çocuklarının geleceği için, daha güçlü, daha dünyayla bütünleşmiş ve kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için oy kullanmaya davet etti.

“CTP yönetiminde ve adayında sıkça gözlemlediğim, öğrenilmiş çaresizliğe teslim olmuş bir anlayışın Kıbrıs Türk halkını ileriye götürmesi mümkün değildir” diyen Tatar, halkın kendi iradesiyle egemenlik, bağımsızlık ve özgürlük yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine yürekten inandığını vurguladı.

Birlikte daha güçlüyüz

Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Demokrat Partililer ile birlikte Dikmen’de temaslarda bulundu.

Temasları kapsamında Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Tatar, “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025, 01:21