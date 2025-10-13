‘Sembol lider olacağım’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, cesur ve bilgisine güvenen bir lidere ihtiyaç olduğunu belirtti. Hasgüler, “Gerektiğinde çılgınlık da yapabilecek bir lidere ihtiyaç var” dedi.

Hasgüler, mal varlığını açıklayarak bir ev, 350 bin TL ve bir bisiklete sahip olduğunu söyledi. Kampanya bütçesini 450 bin TL olarak duyuran Hasgüler, Cumhurbaşkanlığı maaşının yarısını okul kahvaltısı olmayan çocuklara aktaracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda eski sarayda oturacağını belirten Hasgüler, makam araçlarını satarak ambulans alacağını ve bu alanda sağlık hizmeti yaratılması için kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Hasgüler, müsteşar, özel kalem müdürü, özel temsilci ve sözcü gibi kilit görevlerde kadınları öncelikle değerlendireceğini açıkladı.

Kıbrıs sorunu ve Maraş

İki toplumlu, iki bölgeli federasyonu savunan Hasgüler, “İki devletlilik” siyasetini reddettiğini belirti. Hasgüler, Maraş’ın eski sahiplerine iadesi ve mülkiyet krizinin adil çözümü, Kıbrıs sorunundaki öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Beş yılın planı

Seçilmesi durumunda beş yıl içinde yapacaklarını tamamlayacağını belirten Hasgüler, sembol bir lider olarak halkla birlikte hareket edeceğini söyledi.

Hasgüler yol haritasını şöyle açıkladı:

* Kıbrıs sorununun çözümü,

* Halkın kararlara doğrudan katılımı ve doğrudan demokrasi,

* İç güvenlik ve savunma yetkisinin KKTC makamlarına devri,

* Nüfus ve demografik denge sorunları,

* Mülkiyet sorunu,

* Yeni sınır kapılarının açılması,

* Gençliğin güçlendirilmesi,

* Üniversitelerin akademik ve kurumsal sorunları.