İddialı konuştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ, 19 Ekim’de seçilmesi durumunda 15 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile “alternatif çözüm taslağı ve haritayı” görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Kıbrıs sorununu 6 ay ile en geç 2 yıl içinde çözeceğim.” dedi.

“Küskünler oy verdiği an bu iş biter. 19 Ekim’de cumhurbaşkanıyım.” şeklinde konuşan Kırdağ, seçilmesi durumunda her konuda dünya ile buluşma, güvenli bir gelecek ve zenginlik vaadinde bulundu.

Yapacağı icraatları sıraladı

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı icraatları sıralayan Kırdağ, mülkiyet sorununun uluslararası çerçevede çözülmesi ile adaletin sağlanması için gerekeni yapacağını kaydetti.

İç politikada aktif rol oynayacağını, Gazimağusa Limanı'nın uluslararası bir liman haline getirileceğini, Kapalı Maraş’ın tamamının BM nezdinde açılması ile yeni sınır kapılarının hizmete girmesini sağlayacağını dile getiren Kırdağ, sınır kapılarındaki geçişlerde yapay zeka teknolojisinin kullanılmasını sağlamanın da hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Halkın sağlığını tehlikeye attığını ileri sürdüğü uygulamaların önüne geçeceğini belirten Kırdağ, gıda güvenliği konularındaki çalışmalarına da değindi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkin çalışması gerektiğini ifade eden Kırdağ, gerekli adımları atacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 15 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile “alternatif çözüm taslağını ve haritayı” görüşmeye hazır olduğunu belirten Kırdağ, “Toprak tavizi ve göçmenlik olmadan siyasi çözüm.” hedeflediğini kaydetti.

Bir mücahidin kendisine, “ben senin için sandığa gideceğim” dediğini anımsatan Kırdağ, küskünlerin sandığa gitmesi durumunda cumhurbaşkanı seçileceğini dile getirdi.

“Küskünler oy verdiği an bu iş biter. 19 Ekim’de cumhurbaşkanıyım.” şeklinde konuşan Kırdağ, seçilmesi durumunda her konuda dünya ile buluşma, güvenli bir gelecek ve zenginlik vaadinde bulunarak kendisine seçmenlerden

Yeminli bir mücahit olarak seçmenlere “çözüm” vaadinde bulunan Kırdağ, “Halk beni biliyor. Onlara karşı bugüne kadar hiç bir kusurum olmadı. Güvenli bir lider olacağım.” dedi.

