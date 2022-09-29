Haberim olsaydı ben de giderdim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın külliye inşasına karşı eylem yapan kişilere yönelik söylediği “Bunlar kökü dışarda besleme bir gruptur” açıklamalarına tepki gösteren Demokrat Parti’nin (DP) eski Gelen Başkanı Serdar Denktaş, “Haberim olsa eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de kökü dışarıda beslemelerden birimiyim” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamayan Denktaş şu ifadeleri kullandı:

Erhan Arıklı kardeşim, açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün. Külliye yapımını gereksiz bulan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir imaja sahip olmasının yolunun gösterişli devlet binalarından değil, sorunları çözülmüş, sosyal adaleti sağlanmış refah seviyesi yüksek bir halk ile mümkün olacağını savunanlardanım. Haberim olsa eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de "kökü dışarda beslemeler" den birimiyim?”

Arıklı: Sen benden daha iyi bilirsin

Bakan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Serdar Denktaş’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Serdar Denktaş’ın da yazısını tam okumadan yorum yapanlar kervanına katıldığını ifade eden Arıklı, “Estağfurullah da ne olur, başlığa bakarak yorum yapanlardan olmayın. Ben iyi niyetle “Şimdi sırası mı?” diyenleri istisna tuttuğunu söylemiştim” dedi.

Arıklı, Serdar Denktaş’ın Türkiye’ye olan sevgisini bildiğini ifade ederek, “O babanın oğlundan Türkiye karşıtı da çıkmaz zaten” açıklamasında bulundu.

Arıklı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Annan Planı döneminden beri dışardan beslenen sivil toplum örgütlerinin isimlerini eski bir Maliye Bakanı olarak sen benden daha iyi bilirsin. Hatta 2016 yılında bu dışardan beslemelerin adını teker teker sen açıklamıştın. Öyleyse Denktaş soy ismini taşıyan biri olarak onlarla aynı kareye girme lütfen. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın…”