Ekipler çalışıyor

Başbakan Ünal Üstel, yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin KKTC’nin varlığının ve yenidünya düzeninde iki ayrı devlet olarak var olmak istencinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, bu yerleşkenin KKTC’nin kurumsallaşması adına atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ülke açısından projeyi bahane ederek son günlerde ayrılıkçı bazı tavırların yeniden sergilenmeye başladığına dikkat çeken Başbakan Üstel, bu ayrılıkçı ve ayrıştırıcı tavır ve yaklaşımlara meclisteki muhalefet partilerinin de katıldığını görmenin ülke adına son derece vahim ve üzücü olduğunu vurguladı.

Ataoğlu: Büyük bir onur

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili başlatılan çalışmaların, KKTC Devleti adına büyük bir onur ve büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi aynı zamanda iki ayrı devletten biri olan KKTC gerçeğinin de imzası olacaktır” dedi.

Şan: Önemli bir proje

Maliye Bakanı Alişan Şan, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulmasının genç Cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak bir eser olduğunu vurguladı.

Bakan Şan, yapımına başlanan yerleşkenin bir ihtiyaç dolayısıyla yıllardır dile getirilen fakat hayat bulmayan bir düşüncenin hayat bulması olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu: Türk halkına bir armağan

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına bir armağanı olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla ülkemize son derece prestijli bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı kazandıracağı açıktır” dedi.

Altuğra: Memnuniyet verici

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türklerinin her alanda gelişip kendi kendine yetmesi, kurduğu devletin daha da güçlenmesi için her alanda karşılıksız desteklerini esirgemeyen Anavatan Türkiye'nin KKTC devletinin ihtiyacı olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binalarının yapımına da destek vermesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Oğuz: Önemli bir yapı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Binasının KKTC‘nin kurumsal yapılaşmadaki önemli bir altyapı yatırımı olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi binaları ile KKTC‘nin kalkınmasındaki katkılarının devam ettiğini söyledi.

Ertuğruloğlu: Devletimize hayırlı olsun

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, çok uzun yıllardan beridir ihtiyaç olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına gösterilen tepkileri anlamsız ve gereksiz gördüğünü vurgulayarak, şiddetle kınadığını belirtti.

Ertuğruloğlu, “Yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binaları halkımıza, Devletimize hayırlı olsun"dedi.

Öztürkler: Bize verilen değerin göstergesi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de “Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleri ile hayat bulacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesi, ana vatanın Kıbrıs Türküne verdiği değerin en önemli göstergelerinden biridir.” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, 09:51