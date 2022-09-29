banner564
banner556

Soruşturma başlatıldı

Külliye eylemine katılan 2 kişi polisi darp suçlamasıyla tutuklandı

Soruşturma başlatıldı

Lefkoşa’da önceki gün külliye inşasına karşı gerçekleştirilen eylemde “Polisi görevinden men ve darp” suçlamasıyla iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi binasının yapılmasına karşı gerçekleştirilen eylem sırasında, polis ile bazı eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında görevli polisi darp edip görevinden men ettiği tespit edilen iki kişi tespit tutuklandı.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekipler çalışıyor
Ekipler çalışıyor
  1. KIBRIS

banner456

banner465