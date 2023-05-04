180 Euro almış

Metehan Sınır Kapısında faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde çalışan 60 yaşındaki Saadettin Kaynak sahtekarlık suçlamasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, zanlının 180 Euro karşılığında sahte sigorta poliçesi hazırlayarak, Kıbrıslı Rum bir şahsa verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Metehan Sınır Kapısında bir sigorta şirketinde çalışan Saadettin Kaynak’ın, Kıbrıslı Rum Michalakis Antonyiades'e ait KOR 134 plakalı Mercedes marka araç için sahte poliçe hazırladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının sahte poliçe karşılığında 180 Euro aldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını alınacak birçok ifade olduğunu ve söz konusu poliçenin incelenmesi gerektiğini söyledi. Polis, zanlının Metehan sınır kapısında çalışmasından dolayı benzer şekilde birçok sigorta poliçesi verip, vermediğinin araştırılacağını da belirtti. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘resmi evrak sahteleme, sahtekarlıkla para temin etme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.