Kuzey Kıbrıs’ta çalışma izniyle bulunan 35 yaşındaki Uğur Demirkol, Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Ticari araç ile Demirkol yönetimindeki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, takside yolcu olarak bulunan 5 kişi ile şoför yaralandı.

Girne’de bir turistlik tesiste çalışan Demirkol’un işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre, Uğur Demirkol, 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Girne-Değirmenlik dağ yolunda MY 870 plakalı salon araçla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sağ şeride geçip, karşıdan gelen Serhat Özen (E-37) yönetimindeki TUJ 794 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve TUJ 794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Valentina Oswald, Eduard Oswald, Julia Hofmeister, Arthur Hofmeister ve Naik Hofmeister Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirkol, daha sonra kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürerken, araçta yolcu olarak bulanan 5 kişi ise ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.