ADA 74 denize açılıyor

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi bünyesinde Mersin-Gazimağusa seferlerine katılacak ADA 74 feribotu törenle hizmete girdi.

Modern standartlardaki ADA 74 feribot gemisi Mersin-Gazimağusa hattında haftada 3 gün 15 Tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle tarifeli seferler gerçekleştirecek.

Toplam 4,5 milyon Euro kaynakla gerçekleştirilen yatırım kapsamında faaliyete geçen gemi

300 kişilik kafeterya, 300 kişilik uçak pulman koltuğu, yüksek hızlı internet ve televizyon yayını gibi sosyal donatılara sahip.

Törenle hizmete alındı

Atıl durumdayken Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının desteğiyle aktif hale getirilen ADA 74 feribotunun hizmete alınması dolayısıyla Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Bakan Nebati, "Kıbrıs’a ulaşım kolaylaşıyor" sloganıyla gerçekleştirilen törende, KKTC'nin tarih boyunca Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki kültürel bağlar ve kardeşlik bağının sarsılmayacak derecede güçlü olduğunu dile getiren Nebati, "Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs'a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Nebati, KKTC'nin deniz ulaşımı ve ticareti için önemli konumda bulunduğuna işaret ederek, "Kıbrıs'ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanda yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor. Türkiye olarak bizler de Kıbrıs'ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer feribotu gezdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da gemiyi alma sürecinde kendilerine destek olan Bakan Nebati'ye teşekkür etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Türkiye ile KKTC'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yüreğinin birlikte attığını belirterek, geminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesen katılımcılar, feribotu gezdi.

Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer de katıldı.

