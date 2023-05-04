Yollar ilgi bekliyor

Abdullah SUİÇMEZ-Hüseyin ÇİÇEK

Trafik kazaları ülkenin en büyük sorunlarının başında geliyor. Kazalar ya sürücülerin kural ihlali ya da yolların güvenli olmamasından kaynaklanıyor.

Yol güvenliğinin sağlanması için ise uyarıcı işaretler, yol çizgileri, tabelalar ve trafik ışıklarının düzenli çalışması büyük önem taşıyor.

Başkent Lefkoşa’nın birçok noktasında aşınan yolların yamayla kapatıldığı görülürken, sürüş güvenliği açısından önem arz eden yol çizgileri tamamen silinerek, görünmez hale geldi.

Personel, araç, teknik ekipman sıkıntılarıyla boğuşan Karayolları Dairesi, tüm imkanlarını seferber ederek, yolları onarmaya çalışıyor ancak yeterli olmuyor.

Gazimağusa’da yollar tarlaya döndü

Sadece Lefkoşa değil ülkenin dört bir yanında onarılmayı bekleyen birçok yol bulunuyor. Gazimağusa'da kazılar nedeniyle tarlaya dönen yollar son yağmurlardan sonra daha da kötü hale geldi. Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar özellikle eski Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda oluşan derin çukurların, yolu neredeyse kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Araçların yol üzerinde adeta sektiğini belirten sürücüler, “yakında şehirde trafiğe çıkacak araç bulamayacaklar” şeklinde konuştu.