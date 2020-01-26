İkincisi Haziran’da

Ömer KADİROĞLU



Kolej Giriş Sınavlarının birinci basamağı dün yapıldı. Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilen sınavda aileler de öğrenciler de heyecanlıydı.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan toplam bin 964 öğrencinin katıldığı belirtildi.

Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına ve oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Çocuklarıyla birlikte sınav heyecanı yaşayan veliler Diyalog’a şöyle konuştu:

Veliler ne dedi?..

Ayşegül Demiralp

“Arkadaşımın çocuğunu sınava getirdik. Çok heyecanlıyız. Benim oğlum da Girne Türk Maarif Kolejinde son sınıfta okuyor ve o da sınava girerken çok heyecanlanmıştım. Bir TMK öğrencisinin annesi olarak arkadaşıma hazırlık sürecinde yardımcı olmaya çalıştım. Sınav sistemini uygun buluyorum. Öğrencilerin testten geçirilmesi ve ona göre alınması gerekli bir sistemdir.”

İbrahim Kanat

“Sınava oğlumu getirdim. Heyecanla bekliyoruz. Sınava dershane ve okulda aldığı eğitimle hazırlandık. Onlar içeride ter dökerken, bizler de kapı önünde en az çocuklarımız kadar ter döküyoruz. Oğlumun başarılı olacağına inanıyorum Bir başarı elde edemese de inanın ki hiç fark etmiyor. En azından bir şansını denemiş olur. Sınav sistemi bizim öğrencilik dönemimizde de tartışılan bir sistemdi. Çocukların yarıştırılması konusu yıllardır konuşuluyor. Bu sistem değişmedi, değişeceğine de inanmıyorum.”

Nur Araz

“İkiz çocuklarımızı sınava getirdik. Bizim stresimiz ikiye katlanmış durumda. Çocuklarla birlikte bizler de yıpranmış durumdayız. Veliler olarak endişelerimiz vardır. Büyük bir uğraş ve çaba ile sınavlara hazırlandık. Çocuklarımız ikiz olduğu için birinin başarısız olması diğerini de etkileyeceğinden dileğimiz ikisinin de başarı elde etmesidir. Sınava disiplinli ve sistemli bir şekilde hazırlandık. Sınav sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

İki aşamalı bir sınav olduğu için sıkıntılar ikiye katlanıyor. Her şeyden önce tüm çocukların tüm okullarda iyi bir eğitim alabileceği bir çalışma yapılmalıdır. Bu çalışma yapılmadığı için çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmeleri adına hem onlar hem de aileleri olarak bizler büyük stres yaşıyoruz.”

Sadık Gardiyanoğlu

“Bu uzun bir maratonun başlangıcıdır. Haziran ayında da bir sınavımız var. Diğer veliler gibi bizler de heyecanlıyız. Çocuklarımızın daha iyi bir sistemde daha iyi bir eğitim daha iyi fiziki koşullarda eğitim alabilmeleri en büyük temennimizdir. Aileler ve çocukların sınava hazırlanırken takım olmaları çok önemli ve bizde bu süreçte iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Dersleri ve özel yaşantıları konularında her zaman onlara destek olduk. En büyük isteğimiz çocuklarımızın bu ülkede bu topraklarda kökleşmesidir. Bunun gerçekleşmesi için de iyi bir eğitimden geçilmesi gerektiğine inananlardanız. Sonucun tüm ailelere ve ülkeye hayırlı olmasını dilerim. Dileğim tüm okulların kolej seviyesine çekilmesidir. Sadece bu okulu kazanan çocukların değil, bu ülkede yaşayan tüm çocuklarımızın eşit şartlarda okuması en büyük isteğimdir. Bu yönde gelecek yıllarda pozitif bir adım atılmasını temenni ediyorum. Sınava hazırlanırken çocuklarımızı zorlamadan onların isteklerini ön planda tutarak hazırlandık.”

Ceyhan Özyıldız

“Oğlumu sınava getirdim. Açıkçası önce heyecan duymuyordum ancak sınav yerine gelince büyük bir stres yaşadım. Burada farklı bir atmosfer var. Çocuklarımız içeride ter dökerken biz de dışarıda tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Programlı bir çalışma ile sınava hazırlandık. Ben biraz seyirci konumundaydım ancak eşim çocukla birlikte özenli bir çalışma yaptı. Fırsat verilen her çocuk başarı yakalar. Bu ülkede sınav sisteminden önce eğitim sisteminin tartışılması gerektiğine inanıyorum. Ezbere dayalı bir sistemden dolayı sıkıntılar vardır.”