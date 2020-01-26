İçen uçuyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’da yaya olarak yürüyen Abdulrahman Al Shehari takibe aldı. Zanlıyı durdurup üzerinde arama yapan polis, sırt çantasında 372 adet uyuşturucu içerikli hap ile satışa hazır bir şekilde paketlenmiş 3 gram hintkeneviri buldu. Yemen Uyruklu, Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen Abdulrahman Al Shehari’nin üzerinde yapılan aramada sırt çantasında 6 ayrı paket şeklinde 3 gram hintkeneviri ile 372 adet değişik marka ve içeriklerde yeşil reçete ile alınabilen hap bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 220 Euro, 150 Dolar ve 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını da belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile hapların analiz sonuçlarının beklendiğini, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.