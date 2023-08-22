7 ayla kurtuldu

Suna ERDEN

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde kız kardeşiyle birlikte denize gitti diye karısını ciddi şekilde darp eden, baldızına bıçak çeken ve her iki kadının yaralanmasına neden olan Hüseyin Yıldırım hakkındaki dava dün alt mahkemede karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanık sabıkasız oluşundan dolayı 7 ay hapis cezasıyla kurtuldu. Sanık hakkında verilen kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Kararı okuyan kaza mahkemesi yargıcı, olayın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Hüseyin Yıldırım’ın, Gönyeli'de bulunan ikametgahı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanığın ‘gitme’ dediği halde denize gittiği için eşi F.Y. ile kavga ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın eşinin oturduğu yere doğru soda şişesini savurarak, kırılan cam parçalarının üzerine düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın daha sonra eşinin boğazını sıkarak darp ettiğini açıkladı. Yargıç, sanığın ayrıca eşine 'Seni öldüreceğim’ diyerek şiddet tehditlinde bulunduktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sol koluna vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Yargıç, sanığın eşini denize götürdüğü gerekçesiyle baldızı G.Ç.’nin boğazını sıkarak, darp ettikten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü 'seni öldüreceğim’ diyerek şiddet tehditlinde bulunduktan sonra, sol el yüzük parmağında 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Şiddetin bahanesi olmaz

Yargıç, sanığın her iki kadına karşı kontrolsüzce ve vahşice şiddet uyguladığını belirtti. Yargıç, her iki kadının şikayetinin devam ettiğini söylerken, sanığın olayda bıçak kullanılmasını, yaralama suçunu işlenmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini belirtti.

“Nedeni ne olursa olsun kimse eşine karşı şiddet uygulayamaz ve mazeret gösteremez” diyen Yargıç ,sanık hakkında karar verirken tüm olguları bir bütün olarak değerlendiğini açıkladı.

Yargıç, sanığın sabıkasız ve bir çocuk babası olduğunu da belirterek, işlediği yaralama, darp, şiddet tehdidi suçlarından 7 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.