Saner’in tek seçeneği kaldı Azınlık hükümeti

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel sekreteri Ersan Saner’in CTP ve HP’den olumsuz yanıt almasının ardından UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulması da suya düştü. Diyalog’a konuşan YDP lideri Erhan Arıklı üçlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından DP milletvekilleri Koral Çağman ile Serdar Denktaş’ı sorumlu tuttu.

Çağman “Arıklı ve Zaroğlu’nun olduğu hükümete destek vermem” demişti. Arıklı’ya göre Denktaş da 3’lü koalisyona destek vermeyeceğini, ayrıca milletvekilliğinden istifayı düşündüğünü söyledi. Arıklı, bu durumda UBP azınlık hükümetinin kurulacağını ve Mayıs’a kadar erken seçime gidileceğini söylerken; DP lideri Fikri Ataoğlu “Milletvekilimiz Çağman tavrının olumsuz olduğunu bana da söyledi. Denktaş’la hiç temasımız olmadı” dedi.

Arıklı: İki fire vardı, koalisyon olmadı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, tv2020'de Reşat Akar'ın sunduğu Gündem Özel programına telefonla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı, “UBP neden sizinle hükümeti kurmadı” sorusu üzerine şunları ifade etti: “Üçlü koalisyon imza aşamasına gelmişken engeller yüzünden olmadı. Normalde 25 sayısını bulsaydık kurulacaktı. DP’den iki fire çıktı. Bu iki fire DP Milletvekilleri Serdar Denktaş ile Koral Çağman’dır… Hatta Denktaş vekillikten istifa edeceğini dahi söyledi. Hal böyle olunca ‘azınlık olacaksa hükümetin içerisinde yer almamıza gerek yok’ dedik. Esas sorun buydu. Daireler ya da Bakanlıkların paylaşımı ile ilgili bir sıkıntı yoktu. Krizi sebebi değildi, uzlaşı sağlanabilirdi.”

Erken seçim Mayıs’ta olabilir

Arıklı, erken seçimle ilgili ise şunları söyledi; UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dörtlü koalisyon düşünürken, HP’ye yöneldi. Önceki gün tüm gün HP ile görüştü ancak akşamüzeri olmayacağı anlaşıldı. Kendisini aradım; ‘daha fazla uzatmayın, bu ülkenin daha fazla hükümetsiz kalmasına rızamız yoktur. Azınlık hükümetini Cumhurbaşkanına sunun’ dedim. Sanırım bu teklifimizi görüşecekler.

Saner’in cumartesi gününe kadar vakti var. Azınlık hükümetini sunmak zorundadır. Bir hükümet boşluğu var ve kamu vicdanı ciddi şekilde yaralanıyor.

Ancak kurulacak azınlık hükümetinin ciddi icraatlar yapması mümkün değil. Normal idari işler yapılabilecek. Bu nedenle çok uzun sürmesinin anlamı yoktur. Bu nedenle en geç mayıs ayında seçime gidilebilir.”

Ataoğlu: Çağman destek vermedi

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, milletvekili Koral Çağman’ın UBP-YDP ve DP koalisyon hükümetine destek vermediğini doğruladı. Ataoğlu şunları söyledi: “Serdar Bey ile genel sekreter, Çağman ile ben konuştum. Çağman’a ‘üçlü koalisyon olursa ne olur’ diye sorduk. Üçlü koalisyona desteğinin olmadığını söyledi. Denktaş ile ilgili iddialarla ilgili bilgim yok. Sayın Arıklı ile Denktaş görüşmesinden de haberim yok. Benim bildiğim Denktaş üçlü koalisyona destek verecekti.”

Ataoğlu, UBP-YDP ve DP koalisyonun oluşması halinde bile 24 sayısına ulaşılabildiğini ifade ederek, şunları dile getirdi: “Üçlü koalisyon olsaydı ve tüm vekiller olsaydı zaten 24 sayısına sahiptik. Hüseyin Özgürgün gelseydi 25 olacaktık. Bizim arzu ettiğimiz geniş tabanlı bir hükümet olması idi. Sorunlara çözüm üretecek bir hükümet olması.”

Ataoğlu, azınlık hükümeti kurulması halinde ise destek verip vermeyeceklerini parti meclisinde görüşüp karara bağlayacaklarını açıkladı.