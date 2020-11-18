Sınıra kilit

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Coronavirüs önlemleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gidiş-gelişlerle ilgili aldığı ek kararlar yarın uygulanmaya başlayacak.

Uygulamaya göre; güneyde çalışanlar, eğitim görenler (kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personeli hariç güneye gidip geleneler 7 gün karantinaya alınacak.

19 Kasım tarihinde uygulanacak ek tedbirler şöyle; 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren güneyden KKTC’ye gelecek olanların ve 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verildi. Ancak güneyden 3 gün veya daha kısa süre için ülkemize giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecekler. Bu kişilere girişte muhaceret görevlileri tarafından sözlü olarak bilgi verilecek. Bu uygulamadan güneyde çalışanlar, eğitim görenler (kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olacak, bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecek.