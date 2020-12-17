Dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer Girgin’in üzerinde yaptığı aramada çorabının içerisinde 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, benzer suçlardan birçok sabıkası, ayrıca askıda olan davaları olduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, 12 Aralık 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldıklarını ifade etti.

Kavaz, zanlının, Yeniboğaziçi’nde yaya olarak tespit edildiğini ve polisi görünce kaçmaya çalıştığını anlattı.

Polis memuru Kavaz, zanlının, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan aramada çorabına gizlemiş olduğu 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Kavaz, benzeri birçok sabıkası, aynı zamanda askıda bulunan davaları olduğunu belirtti.

Suç işlemeye meyilli

Kavaz, sürekli suç işleme eğiliminde olduğunu iddia ettiği zanlının, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 11:40