Dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 17 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıtla yakalanan İrfan Düşer, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının birçok sabıkası olduğu belirtilerek, tutuklu yargılanması talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Yeniboğaziçi’ndeki ikametgahına baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, evin avlusunda tespit edildiğini ve üzerinin arandığını aktaran polis, cebinde bulunan sigara paketi içerisinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren, çeşitli ebatlarda 17 kağıt parçası bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, benzeri birçok sabıkası bulundu. Polis memuru, zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

