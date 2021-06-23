DP’de ‘bakanlık yarışı’ başladı

Ömer KADİROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Dr.Koral Çağman dün yeniden Başbakan Ersan Saner’i ziyaret ederek istifa mektubunu ikinci kez sundu ve kabulünü istedi. Saner ise kritik bir süreçte bu istifanın geri çekilmesini talep etti.

Bu arada koalisyon ortağı Demokrat Parti’de (DP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı için 4 isim öne çıktı.

Eski genel başkan Serdar Denktaş’ın yanı sıra halen bakanlıkta Genel Koordinatör olan Çelebi Ilık, Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı ve Genel Sekreter Afet Özcafer’in bakanlık koltuğuna oturabileceği belirtiliyor. Siyasi çevreler, bakanlığa kim atanırsa atansın DP içinde gerilimin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

İstifasını sundu

Günlerdir siyasi kulislerle gündem olan Bakan Çağman’ın istifası dün gerçekleşti.

Başbakan Ersan Saner dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı kabul etti. Kabulde Bakan Çağman, Başbakan Ersan Saner’e istifasını sundu.

Başbakan Saner, ülkede çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğine ve bu dönemde bu değişikliğin ülkeye olumsuz etkisinin de olacağına vurgu yaparak Çağman’ın kararını yeniden değerlendirmesini istedi. Ancak Çağman geri adım atmadı.

Özcafer: Süreci başbakan yönetecek

Saner, konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’nın istifasını Başbakan’a sunduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Özcafer, Çağman’ın istifasının net olduğunu, bundan sonraki süreci Başbakan’ın yöneteceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine ise Özcafer, bakanlığa atamanın tamamen DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun uhdesinde olduğunu söyledi. Özcafer, istifasını sunan Çağman henüz görevdeyken isim zikredilmesinin de doğru olmadığını kaydetti.

4 isim öne çıktı

Çağman’ın istifasının ardından DP’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı için 4 isim öne çıktı. Eski genel başkan Serdar Denktaş’ın yanı sıra halen bakanlıkta Genel Koordinatör olan Çelebi Ilık, Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı ve Genel Sekreter Afet Özcafer’in bakanlık koltuğuna oturabileceği belirtiliyor.

Siyasi çevreler, bakanlığa kim atanırsa atansın DP içinde gerilimin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.