Yenisi hala açılamadı

Kapasitesi 175 kişilik olan Merkezi Cezaevi’nde şu anda 641 kişi bulunuyor.

Ağır suçlar işleyenler bir yana çocuklar ve basit suçlar işleyenler aynı koğuşta gün sayıyor.

Kapasitesinin üstünde mahkûm barındıran cezaevinde güvenlik zaafiyeti de ortaya çıkarken, son model teknolojiyle donatılmış yeni cezaevi halen faaliyete geçmedi.

Kapasitesi 765 kişilik olan yeni cezaevinde çocuklar için ayrı bir alan olduğu belirtilirken, faaliyete geçmesi halinde birçok sorunun çözüleceği belirtiliyor. Ancak yeni cezaevinin açılması için meclisin, personel yasasını geçirmesi bekleniyor.

Eski cezaevinin miadı doldu

Merkezi Cezaevi, gerek altyapısı gerek kapasitesi gerekse güvenlik açısından miadını doldurmuş durumda.

Kapasitesi 175 kişilik olan, ancak koğuşlara ek yatak konularak, daha fazla tutuklunun kalması sağlanan cezaevindeki bu durum hem sağlık açısından hem de güvenlik açısından risk oluşturuyor.

Ayrıca ıslah evi gibi yerlerde olması gereken çocuklar, ayrı koğuşlar olmadığı için azılı suçlularla bir arada tutuluyor.

Çevresi kuru otlarla sarılan, temizliği ve bakımı yapılmayan cezaevi sorunlarla boğuşurken,

Cezaevi yetkilileri ve mahkumlar Lefkoşa'ya bağlı Minareliköy’e inşa edilen 765 kişilik yeni yere geçmek için gün sayıyor.

500 yetişkin erkek, 100 yetişkin kadın, 65 çocuk ve 100 kişilik açık alan şeklinde inşa edilen yeni cezaevinin faaliyete geçmesiyle birçok sorunun giderileceği belirtiliyor.

Teknolojiyle donatıldı

Bu arada yeni cezaevi, gelişmiş teknoloji sistemiyle donatıldı.

Bin kamerayla kontrol işlemlerinin yapılacağı, retina taraması gerçekleştirileceği, birçok noktaya optik okuyucular yerleştirildiği, son sistem teknolojinin kullandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 09:59