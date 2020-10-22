Kuzeyde 5, güneyde 127 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs salgını hızla ilerliyor. Önceki gün tespit edilen 152 vakanın ardından dün de 127 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Böylelikle son iki günde güneyde tespit edilen vaka sayısı 279 oldu. Rumlar artan vakalardan dolayı paniğe kapılırken yeni kısıtlamaların gündeme geleceği belirtildi. Güneyde toplam vaka sayısı ise dünle beraber 2 bin 966'ya ulaştı.

Kuzey Kıbrıs’ta ise sadece 5 yeni vaka tespit edildi. Kuzeydeki toplam vaka sayısı da dünle beraber 871 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 476 olduğunu, 5 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığını ve 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.