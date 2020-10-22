İskele Belediyesi, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladı.
Verilen bilgiye göre; ilk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanan projenin ikinci etabı tamamlandığında; 35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilmiş olacak.
Boğaz Rekreasyon Alanı bisiklet ve yürüyüş yolunun, Kalecik Halk Plajı’na kadar uzatılması hedefleniyor.
İskele güzelleşiyor
Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etabına başlandı
İskele Belediyesi, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladı.
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