İskele güzelleşiyor

İskele Belediyesi, İskele Boğaz’da, Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgeyi kapsayan Boğaz Rekreasyon Alanı Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladı.

Verilen bilgiye göre; ilk etabı 2018 yılı ilk yarısında tamamlanan projenin ikinci etabı tamamlandığında; 35 araçlık park yeri, oturma ve dinlenme alanları, kısmi yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilmiş olacak.

Boğaz Rekreasyon Alanı bisiklet ve yürüyüş yolunun, Kalecik Halk Plajı’na kadar uzatılması hedefleniyor.